Faltam vacinas para sarampo, caxumba e rubéola em postos de todas as regionais de Fortaleza

Pelo menos 15 bairros de todas as Regionais de Fortaleza enfrentam a falta das vacinas tríplice e tetra viral, que protegem contra sarampo, caxumba e rubéola. Em algumas unidades, as imunizações já estão com estoque irregular há duas semanas.

A reportagem confirmou a ausência em pelo menos seis clínicas particulares e em postos dos bairros Rodolfo Teófilo, Meireles, Barra do Ceará, Messejana e Jacarecanga; e usuários relatam a falta em localidades como Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bom Jardim, Conjunto Ceará, Genibaú, Parquelândia, Parangaba, Granja Lisboa, Centro e Bairro Ellery.

A procura da auxiliar administrativa Thais Andrade, 36, pela tríplice viral para o pequeno Arthur, de 11 meses, se tornou uma peregrinação. “Procurei em clínica particular, não tinha. Fui aos postos Paulo Marcelo, Dona Libânia, Carlos Ribeiro e um no Bairro Ellery, também não tinha. A funcionária de um deles me disse que não tem previsão até dezembro”, preocupa-se. “Fico desesperada, nem sair com meu filho tô saindo”, desabafa Thais.

Preocupado com a exposição do filho de 1 ano e 4 meses ao retorno do sarampo, o vigilante Francisco Vitor Santos, 34, também não conseguiu imunizá-lo. “Fomos nos postos Guarany e Dom Lustosa (ambos no bairro Granja Lisboa) e não deram nem previsão. Meu menino tem até outra vacina atrasada, que também tá faltando. Geralmente, nas campanhas, de uma hora pra outra chega, né?”, ironiza.

Por meio de assessoria de comunicação, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) afirma que as doses recebidas do Ministério da Saúde (MS) são repassadas a cada município, sendo deles a responsabilidade de abastecer os postos.

A Secretaria Municipal de Saúde Fortaleza (SMS) afirmou que a responsabilidade sobre a escassez de imunizações é do Governo Federal, que tem repassado quantitativos insuficientes para a demanda. A Pasta declarou, ainda, que “a falta da matéria-prima para produção da vacina”, o que gera a falta de doses nos postos, “é uma questão nacional”, mas que a gestão municipal da cidade tem tentado contornar o problema, “redirecionando doses para postos com maior demanda”.

Já o MS se limitou a listar números, mas não respondeu com precisão se os repasses ao Ceará estão irregulares. Segundo a Pasta federal, "foram compradas recentemente 47,4 milhões de doses da vacina tríplice viral, quantitativo atualmente disponível no mundo, para garantir a vacinação de 39 milhões de brasileiros". Outras "37 milhões de doses serão distribuídas aos estados até dezembro."

Sobre o Ceará, o MS diz que o Estado recebeu 80 mil doses da tetra viral em 2019, para “atender a vacinação de rotina”. “A maior parte das doses para 2019 serão destinadas à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, que ocorrerá de forma seletiva e em duas etapas: de 7 a 25 de outubro, para crianças de seis meses a menores de 5 anos. O dia D – dia de mobilização nacional – acontecerá em 19 de outubro; e a segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, com foco na população de 20 a 29 anos. O dia D ocorrerá em 30 de novembro”, informa a nota.

Nada foi informado sobre a tríplice viral.