O entupimento de um duto de exaustão gerou fumaça em um dos restaurantes de um shopping de Fortaleza por volta das 14h desta sexta-feira (22). A fumaça branca foi vista no alto do prédio do lado de fora do shopping e as imagens circularam em redes sociais. O incidente não alterou o funcionamento do centro de compras.

Segundo a assessoria do restaurante Cabaña del Primo, com a falha, parte da fumaça que deveria sair pelos dutos por uma área superior do estabelecimento voltou para dentro da cozinha, se espalhando rapidamente pelo hall onde clientes realizavam as refeições. Os clientes foram retirados do local.

Bombeiros do shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, que abriga o restaurante, foram chamados e conseguiram dissipar a fumaça. O restaurante ficou fechado por cerca de duas horas e voltou a funcionar no fim da tarde. Ninguém ficou ferido.

As causas do entupimento do duto ainda não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros informou que não precisou atuar na ocorrência pois a fumaça foi controlada pelos próprios funcionários da brigada de incêndio do shopping.