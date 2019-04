Extintores de incêndio vencidos há cinco anos são encontrados no Fórum Clóvis Beviláqua e no TJCE

Os extintores de incêndio que estão instalados atualmente nos prédios onde funcionam o Fórum Clóvis Beviláqua e o Tribunal de Justiça estão vencidos desde agosto de 2014. A situação foi confirmada após um levantamento realizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SindJustiça) em relação ao estado físico de fóruns localizados na capital e no interior do Ceará.

A estrutura de outras instituições também estão comprometidas, apresentando rachaduras nas paredes e no teto, além de infiltrações e mofo. O caso, diz o órgão, chama atenção e causa perplexidade, uma vez que as unidades judiciárias tem um grande fluxo de pessoas e, muitas vezes, abriga diversos processos físicos, material altamente inflamável, que pode representar um risco ainda maior em caso de algum acidente.

"O Tribunal de Justiça parece desconhecer os perigos enfrentados pelos servidores e pela população, assim como as inúmeras tragédias que já aconteceram em equipamentos públicos, justamente por falta de manutenção", alerta o coordenador geral do SindJustiça, Roberto Eudes.

De acordo com a pasta, em alguns fóruns a condição é tão precária que chega a afetar o horário de funcionamento da unidade. Foi o que aconteceu no Fórum de Pacajus que, na última terça-feira (23), teve de ser fechado por causa de danos na rede elétrica, com alto risco de causar um incêndio.

Manifestação

Em virtude da falta de manutenção nos prédios, na última terça-feira (23), o SindJustiça promoveu uma manifestação no Fórum Clóvis Beviláqua e denunciou os problemas enfrentados pelos servidores e jurisdicionados, cobrando medidas efetivas da administração do Tribunal de Justiça, no sentido de se encontrar uma solução emergencial para os problemas apresentados.

Por nota, os órgãos informaram que a substituição dos extintores de incêndio faz parte do planejamento da atual gestão e que os equipamentos que estão fora dos padrões exigidos foram localizados. Na próxima segunda-feira (29), garantiram, será publicado um edital para a contratação de uma empresa que realizará o serviço de manutenção e recarga dos extintores.