Expolog 2019 deve superar R$ 20 milhões em negócios

Reunir em um mesmo ambiente os principais players do setor logístico, do comércio exterior, de transporte, como exportadores e importadores que integram a cadeia produtiva da logística, além de empresas interessadas em mercados globais é o objetivo principal da Expolog 2019 – Feira Internacional de Logística e do 14º Seminário Internacional de Logística, que serão realizados nos dias 27 e 28 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Mobilizar os integrantes desses segmentos para debates e exposições de produtos e serviços também poderá promover a integração e a geração de negócios entre eles, ampliando a competitividade dos setores e as possibilidades de exploração dos modais existentes no Estado do Ceará, um dos focos centrais das palestras e painéis a serem realizados durante o evento.

“Trata-se de um setor dinâmico, influenciado diretamente por decisões governamentais, pela situação econômica do Brasil e do mundo, e pelas novidades da tecnologia. Em 2018, reunimos mais de 100 expositores e foram gerados mais de R$ 20 milhões em negócios. Nossa meta é ultrapassar esses números”, comenta Enid Câmara, Diretora da Prática Eventos, organizadora da Expolog.



Setor de stands: expositores potencializam as possibilidades de negócios durante o evento.

Palestrantes

Também estão entre os objetivos da Expolog proporcionar um ambiente adequado para networking, reforçar a marca e novos contatos entre os elos da cadeia produtiva de logística das Regiões Norte e Nordeste e as demais. Para isso, a programação do evento terá palestrantes de renome nacional, abordando temas de relevância para o segmento. Às 9h30 do dia 27 acontecerá a Solenidade de abertura com a presença de autoridades nacionais e internacionais do setor logístico. No mesmo dia, haverá um painel com diversos debatedores, entre eles Danilo Serpa, Presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e Eduardo Neves, Diretor Presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (ADECE).

Ainda no dia inaugural da Expolog, o Painel II (Inovação e Integração no Transporte Rodoviário) terá a participação de Marcelo Maranhão, Diretor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE) e de Fernanda Pinheiro Rezende Alves, Coordenadora de Desenvolvimento do Transporte da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

No segundo dia da Expolog, um dos destaques será o Painel III, com o tema Logística Sustentável, com a presença de Ricardo Parente, Presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP).

Premiação

Durante o evento haverá, ainda, o lançamento da Expo Pecém 2020, espaço dedicado às potencialidades do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP); a solenidade de entrega do Troféu Otacílio Correia e do Mérito SETCARCE, ambos do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará, que homenageia personalidades que contribuíram para o engrandecimento do transporte rodoviário de cargas e logística do Brasil; além do lançamento do aniversário de 18 anos do Porto Pecém.

Mais informações e a programação completa da Expolog 2019 podem ser conferidas aqui.

A Expolog 2019 é promovida pelo Diário do Nordeste, conta com o importante apoio do Governo do Estado do Ceará e com a realização da Prática Eventos, do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (SETCARCE), do Instituto Future, da Câmara Brasil Portugal no Ceará (CBP-CE) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE).

Serviço

Expolog 2019

27 e 28 de novembro de 2019

Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza/CE

Abertura do evento: 9h30, com a presença de representantes das instituições participantes

Mais informações: www.feiraexpolog.com.br

(85) 3433.7688 / 3433.7684 (Prática Eventos)