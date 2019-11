Explosão em oficina de bicicleta deixa três pessoas feridas no Jardim das Oliveiras

Três pessoas ficaram feridas em uma explosão dentro de uma oficina de bicicleta, no Bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na manhã de quarta-feira (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários estavam fazendo uma solda para colocar uma bicicleta no teto do estabelecimento como decoração. As fagulhas da solda elétrica atingiram vasilhames contendo gasolina.

A explosão derreteu parte de um capacete e queimou alguns objetos da oficina, mas não chegou a incendiar a estrutura da oficina.

Os três feridos, o dono da oficina e dois soldadores foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para um hospital. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.



Forte barulho e pessoas queimadas

A auxiliar de serviços gerais, Osana Pereira da Silva, chegou ao local minutos depois da explosão. Ela conta que viu uma pessoa com o rosto queimado e outra com braço sangrando. “Meu filho chegou em casa e disse que algo estava pegando fogo. Quando cheguei, estava um rapaz aqui, outro ali, e um ali no chão [aponta] com rosto queimado. Um que estava sentado ficou muito ferido e até com o braço sangrando. O outro que estava dentro da ambulância estava com rosto todo queimado”.



Já a diarista, Maria Edeleide, conta que ouviu um forte barulho. “Só ouvi um barulho e um impacto, tipo uma bomba. Viemos para fora. O impacto foi muito forte. Eu corri e vi só a fumaceira e eles no chão”, disse.



A moradora Antônia Lucimara Lima de Sousa também afirma que ouviu um forte barulho. “Ouvi o barulho. Estava no meu quarto, quando eu cheguei à janela e vi uma aglomeração de pessoas. Depois ,o carro do Samu já estava chegando. Três ambulâncias do Samu. Quando eu cheguei mais perto, eu vi um senhor sentado com braço queimado e outro dentro da ambulância. Outro estava com braço queimado, o cabelo e as sobrancelhas”, relata.