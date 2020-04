Exigência de receita para comprar nitazoxanida (Annita) deve evitar desabastecimento, diz Sincofarma

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de medicamentos à base de nitazoxanida, sem receita médica especial. O remédio, popularmente conhecido como Anitta, foi apontado pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, como possível tratamento para a Covid-19. A decisão da Anvisa foi tomada na última quinta-feira (16) e os desdobramentos começaram a ser percebidos em Fortaleza desde sexta-feira (17)

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará, Fábio Timbó, a medida pode impedir o desabastecimento da substância, usada no tratamento contra vermes, nas farmácias, assim como aconteceu com cloroquina e hidroxicloroquina.

"A gente vem orientando as farmácias e é importante orientar a população de que não se deve fazer estoque de remédios para evitar o desabastecimento, como já tem ocorrido com o polivitaminícos, os antibióticos e a própria cloroquina", destaca.

Em nota, o Conselho Regional de Farmácia do Ceará aponta a importância dos cuidados quanto ao receituário. "Destacamos, sobretudo, os cuidados que os profissionais farmacêuticos devem ter, diante do recebimento do receituário de controle especial (RCE), observando todos os campos preenchidos e, após confirmação de que o RCE está validado, proceder com o seu aviamento".

A determinação da Anvisa impede que a venda do medicamento seja feita sem a retenção do receituário e, portanto, só será feita a partir da prescrição em duas vias.