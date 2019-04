Exame da OAB: especialistas cearenses criticam não obrigatoriedade da prova

Mesmo após os anos de faculdade, um estudante de Direito tem mais uma missão pela frente em busca de se tornar advogado no Brasil: o Exame de Ordem (dos Advogados do Brasil). Mas um projeto apresentado pelo deputado federal José Medeiros (Pode-MT), pode mudar essa situação. A sugestão é tornar não-obrigatório o exame que comprova a capacidade do estudante recém-formado (ou próximo da colação de grau) de atuar como advogado no País.

O presidente da secção do Ceará da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/CE), Erinaldo Dantas, critica a possibilidade do exame deixar de ser obrigatório. “Vai ser permitido que não haja o mínimo controle desses bacharéis no exercício da profissão? No meu entender, é uma irresponsabilidade”, argumenta o representante.

De acordo com o projeto, a não obrigatoriedade chegaria para equiparar a profissão de advogado a outros cargos e ocupações, que atualmente não exigem a necessidade de uma avaliação posterior aos anos de Ensino Superior. A iniciativa foi, anteriormente, sugerida pelo então deputado federal, Jair Bolsonaro, hoje, presidente da República.

No entanto, o bacharelado em Direito abre um leque de opções àqueles que o concluem, como por exemplo as profissões de juiz, promotor e desembargador. É dentro desse ponto de vista, que o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), critica um futuro onde o Exame de Ordem não seja mais obrigatório.

“Não é possível que no ‘universo dos bacharéis de Direito’, apenas a advocacia não tenha nenhum processo seletivo após o curso (de graduação). É uma maneira de se ter um controle da advocacia, a OAB precisa desse controle de qualidade”, complementa o diretor da Faculdade de Direito, que atualmente abriga, em média, mil estudantes no bacharelado, além de 250 na pós-graduação.

Dentro da proposta do deputado federal, a Constituição obriga que a educação seja promovida com a colaboração da sociedade. Logo, não haveria dúvida sobre "a competência dos estabelecimentos de ensino em qualificar o cidadão para o exercício profissional e, como consequência, exclui tal atribuição da Ordem dos Advogados do Brasil".

Porém, Erinaldo Dantas relembra que a obrigatoriedade é determinada por lei (federal 906/1944). “Então, para que o exame deixe de ser obrigatório, seria necessário alterar essa legislação, ou seja, precisaria do Congresso Nacional. E eu tenho certeza que os legisladores federais não vão concordar com uma situação dessa, que seria uma involução significativa no nosso País”, afirma o presidente da OAB/CE.

Anualmente, o Exame da OAB é realizado três vezes por ano. A primeira edição de 2019 já aconteceu no último dia 17 de março. Além desta, outras duas acontecerão nos meses de junho e outubro.