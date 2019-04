Evento promove atividades educativas e sensoriais para crianças autistas

No mês dedicado a conscientização sobre o autismo, atividades lúdicas, educativas e sensoriais tornaram-se ferramentas de socialização e interação entre crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. Organizado pela Associação Fortaleza Azul (FAZ), o “Sábado de Diversão e Inclusão”, promoveu nesta tarde (6) brincadeiras, música, pintura e contação de histórias, na Praça do Bem Estrelário, na Aldeota.

“As crianças com autismo precisam e têm o direito de estar em todos os espaços sociais. Hoje, a incidência do autismo é um a cada 59 pessoas, então elas estão nas escolas, no mercado de trabalho, nas festas e muitas vezes passam despercebidas”, comenta Fernanda Cavalieri, presidente da FAZ.

O estudante Ícaro Borges não titubeou ao escolher a sua atividade preferida: “jogar bola”. Para a mãe dele, Márcia Borges, 47, muito além da energia gasta com brincadeiras saudáveis e do contato com outras crianças, o evento serviu como um ambiente de carinho, afeto e respeito.

“Essas ações são muito importantes porque acabam sendo um ponto de apoio, de troca. A gente consegue se sentir mais à vontade, porque não tem aquele olhar do preconceito, aquele olhar estranho de um pessoa de fora que, às vezes, não consegue entender o comportamento que não está dentro do contexto comum na visão das pessoas”.

Além do “Sábado de Diversão e Inclusão”, a Associação Fortaleza Azul promove ainda, no próximo sábado (13), a III Jornada FAZ para discutir o tema “Autismo: múltiplos olhares”, que acontece no Shopping RioMar Fortaleza. O evento contará com palestras, debates, depoimentos e histórias de vida de autistas e familiares, além da participação de profissionais da saúde, como médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais.