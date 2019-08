Evento promove adoção de cães e gatos e oferece serviços para tutores e pets

Adoção de cães e gatos das ONGs Abrigo São Lázaro e Grupo de Proteção Animal (GPA), espaço para recreação orientada por adestrador, dicas sobre criação, alimentação e cuidados e degustação de rações, são alguns dos serviços ofertados no 1º Encontro Bem-Estar Animal, evento gratuito e aberto ao público, realizado, neste sábado (10) pelo Diário do Nordeste. A ação ocorre no estacionamento do Shopping Iguatemi e conta com a participação de diversos tutores acompanhados de seus pets.

Para a família do tecnólogo em radiologia, Vando Castelo, o evento foi uma oportunidade para adotar uma cadela de 2 meses, chamada "Janaína". A irmã de Vando criou um cachorro durante 17 anos. Quando o animal morreu ela passou a procurar outro bicho de estimação. Vando que já tem dois cachorros, acredita que a opção por a adoção é muito proveitosa. "Os cachorros que eu tenho, eu ganhei. É muito melhor você adotar porque você ajuda os animais"

Já para a gerente financeira Débora Silva o evento é uma oportunidade de passear com seu cão "Barte", um border collie de 10 meses, e adquirir mais conhecimento sobre "como criar, quais as necessidade, os produtos".

Confira galeria de imagens:

O supervisor comercial do Diário do Nordeste, Tayro Mendonça, destacou que, além da possibilidade de adoção, os tutores também puderam tirar dúvidas com especialistas e ter acesso à informações sobre vacinação, vermifugação e cuidados com a pele.

Também foi possível registrar fotos personalizadas com seus pets e participar de demonstrações em um espaço recreativo orientados pelo adestrador Vladinir Cão Gentil, especialista em consultoria comportamental e adestramento para pets. "É um momento de diversão, confraternização, lazer ao ar livre. Um evento que é divertido e informativo", acrescenta Tayro.

A programação também teve um bate-papo com a temática: "Prevenção: saúde e felicidade entre pets e tutores", conduzidos pelos palestrantes:Breno Santos, médico veterinário; Mayara Corrêa, médica veterinária especialista em nutrição animal e Vladinir Cão Gentil, especialista em consultoria comportamental e adestramento para pets.

O evento contou com a parceria da Cobasi e Tratto Rações promoverão que garantiram, respectivamente, um estúdio fotográfico e atividades recreativas para pets, crianças e tutores. O Diário do Nordeste também arrecadou leito em troca de um kit especial em formato de mochila para o pet. O leite arrecadado será doado para instituições sociais de Fortaleza.