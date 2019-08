Evento faz homenagem a Parsifal Barroso e ao estudante João Nogueira Jucá

Uma homenagem em memória ao estudante João Nogueira Jucá e ao intelectual cearense Parsifal Barroso foi realizada na manhã deste domingo (11). Com missa na Capela do Hospital Geral Dr. César Cals e uma Solenidade Cívica na Praça Capistrano de Abreu, no centro da cidade, a data foi escolhida por conta do dia do estudante, comemorado no país, que coincide com a data de morte de Jucá.

O evento foi realizado em parceria entre a Associação dos Ex-Alunos do Colégio São João, o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará e o Hospital Geral Dr. César Cals. A homenagem ao estudante é realizada há alguns anos por conta da morte do mesmo em 1959, após a tentativa de salvamento de vítimas do incêndio da Casa de Saúde César Cals.

Parsifal Barroso também ganhou Diploma e Medalha como reconhecimento. Político e intelectual que assumiu o Governo do Estado em 1959, ele esteve à frente do cortejo fúnebre de João Nogueira Jucá e faleceu em 1986. Durante a homenagem, Parsifal foi representado pela irmã Seglinda Barroso.