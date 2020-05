Eusébio restringe venda de Ivermectina após associação não comprovada contra a Covid-19

A Vigilância Sanitária do Eusébio determinou, na última sexta-feira (8), que a comercialização da Ivermectina, medicamento contra vermes e parasitas, seja feita apenas com receita médica. A medida foi tomada após o aumento nas vendas durante a pandemia do novo coronavírus. Vídeos com informações falsas foram divulgados nas redes sociais afirmando a eficiência da substância contra a Covid-19.

Os farmacêuticos do município também solicitaram a restrição da venda da Ivermectina, como informou a Secretaria de Saúde de Eusébio. No local, apenas uma loja comercializa o produto e estava sem condições de armazená-lo porque “as pessoas estavam comprando para estocar, caso fossem acometidas pela doença”, acrescentou em nota.

Também disponível para uso veterinário, a medicação ficou em falta até nas clínicas veterinárias da cidade, conforme a Prefeitura do Eusébio. “Outra preocupação é que no caso de a medicação entrar no protocolo para o tratamento do Coronavírus, o município ficaria desabastecido”.

Foram consultadas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Procuradoria Geral do Município (PGM) na decisão aprovada contra automedicação. Desde a última sexta-feira (8) a Ivermectina só pode ser adquirida com prescrição similar ao que foi imposto a outros medicamentos como Anitta, Cloroquina, Hidroxicloroquina.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que os municípios podem seguir a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 98, de 2016, e respectiva Instrução Normativa 11, de 2016, da Anvisa que trata da lista de medicamentos isentos de prescrição. "Assim todos os medicamentos, cujos grupos terapêuticos e indicações terapêuticas não estejam descritos na IN são de venda sob prescrição médica", destacou.

Estudos científicos

Egberto Feitosa, membro do Conselho Federal de Farmácias no Ceará, explica que as restrições ao uso da substância são aplicadas para evitar o uso inadequado. “A Ivermectina passou a ser um medicamento de controle especial depois dessa crise do coronavírus, é um medicamento anti helmíntico, popularmente conhecido como para vermes, e segundo alguns estudos ela teria efetividade contra o coronavírus”.

Entre as pesquisas, a substância é analisada na Universidade Monash, na Austrália. No entanto, Egberto Feitosa destaca que a Ivermectina não deve ser administrada sem orientação especialista. “Se ela for utilizada de forma errônea, numa superdosagem, você pode ter uma reação alérgica, problemas gastrointestinais, queda de pressão arterial e taquicardia”, lista.