"Eu vi quando o prédio estava estralando. Aí, eu sai correndo", fala engenheiro

Um novo vídeo divulgado neste sábado (20) - capturado por um celular de um transeunte que passava no local no momento da queda do Edifício Andrea - mostra diálogos do engenheiro Carlos, identidade completa ainda não revelada, com duas pessoas que testemunharam o desabamento.

Mas eu vi quando o prédio estava estralando. Vai cair. Aí, eu sai correndo

Em outro trecho, o engenheiro Carlos fala: "A síndica, macho... está lá embaixo. A senhora síndica e um morador estão aí".

Nas imagens, outras pessoas caminham no entorno do prédio desabado e também registram o que estão vendo.

Em meio aos alarmes dos carros e poeira, falas de testemunhas - impressionadas com o que estão vendo, marcam com choque o cenário de destruição no bairro Dionísio Torres.

FALAS AVULSAS DE TRANSEUNTES CAPTADAS PELAS IMAGENS DE CELULAR

"Ricardinho tu já ligou? Liga para a Defesa Civil"

"Morreu muita gente aí"

"A ambulância já chegou?"

"Olha o chão!"

"Quebrou as casas ali. Olha"

BATE-PAPO ENTRE DOIS AMIGOS