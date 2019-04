Etufor disponibiliza dez ônibus extras para o aniversário de Fortaleza, no Aterro

A Prefeitura de Fortaleza divulgou na manhã desta quinta-feira (11), através da Empresa de Transporte Urbano (Etufor), que vai disponibilizar 10 ônibus extras para o Aniversário de Fortaleza, que será comemorado no próximo sábado (13), no Aterro da Praia de Iracema.

De acordo com a Etufor, os usuários poderão contar com linhas especiais direto dos terminais de integração para o local da festa.

A região da Praia de Iracema é atendida por 23 linhas, equivalente a 174 veículos. No dia da comemoração do aniversário da cidade, usuários poderão também usufruir do benefício da tarifa social, garantindo economia, com a tarifa de R$ 3,00 a inteira e tarifa estudantil a R$ 1,30, para todos os destinos.

Confira as linhas especiais:

930 / Antônio Bezerra / Aterro / P Filgueiras (3 ônibus)

931 / Parangaba / Aterro / P Filgueiras (3 ônibus)

938 / Siqueira / Aterro / P Filgueiras (1 ônibus)

937 / Papicu / Aterro / P Filgueiras (2 ônibus)

935 / Messejana / Aterro / P Filgueiras (1 ônibus)