Estudantes realizam ato contra bloqueio de verbas da Educação em Fortaleza

Entidades estudantis voltaram a protestar nesta quinta-feira (30), em Fortaleza, contra o bloqueio de verbas na Educação, anunciado pelo Governo Federal no fim do mês de abril. Os manifestantes se concentraram na Avenida 13 de Maio, nas proximidades da Praça da Gentilândia, e iniciaram uma caminhada ocupando as duas faixas da via durante esta tarde. O grupo seguiu em marcha pelas avenidas da Universidade, Carapinima e Domingos Olímpio e retornou para a reitoria da UFC, onde ocorre uma série de shows na Concha Acústica como encerramento o ato.

O ato, que conta ainda com participação da classe trabalhadora, também é contra a reforma da previdência, segundo a presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), Enedina Soares.

“Os cortes nas universidades nós compreendemos que tira direitos de toda a sociedade. É uma luta que só vem a ganhar mais força com a luta dos servidores e da classe trabalhadora contra a reforma da previdência, que é uma reforma que não combate privilégios. Esse momento é de construção da agenda unificada”, ressaltou.

A diretora da União Nacional dos Estudantes no Ceará (UNE- CE), Késia Gomes, reforça que o movimento é organizado por estudantes e em defesa de educação de qualidade.

“A UNE é uma entidade que existe há mais de 80 anos defendendo a educação de qualidade no Brasil, e não seria nesse momento, quando o Bolsonaro afirma que nós somos “idiotas úteis” ou “massa de manobra”, que a gente não colocaria estudantes na rua pra dizer que não. Nós estamos aqui porque defendemos a educação e acreditamos no sonho da universidade. Muitos aqui são os primeiros a entrar numa universidade, o primeiro da família a se formar, e nós não queremos que o Governo Federal do Bolsonaro destrua todos esses sonhos”, enfatizou.

Já Mateus Lima, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Ceará (UBES – CE) destacou a adesão das escolas ao ato.

“É a segunda paralisação nacional em defesa da educação, contra todos os cortes e contra a reforma da previdência. A aceitação das escolas é muito boa, os próprios estudantes se organizam, trazem suas caravanas para o ato e estão construindo esse ato belíssimo em Fortaleza”, frisou.

Interior

Durante a manhã desta quinta-feira, cidades do interior também registraram protestos pela educação. Em Limoeiro do Norte, Itarema, Quixadá, Iguatu e Amontada os estudantes também foram às ruas para reivindicar contra as medidas de bloqueio do orçamento para a área.

As manifestações seguem a linha da ocorrida em 15 de maio, quando houve ato similar reunindo milhares de estudantes que caminharam pelas ruas e avenidas do Centro de Fortaleza com a mesma reivindicação.