Estudantes devem ficar atentos à lista de espera do Fies 2019

Na última segunda-feira (25) o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado dos seus programas de financiamento Fies e P-Fies. Quem não foi contemplado com o benefício entrou automaticamente na lista de espera do Fies 2019. A chamada começou a ser feita na quarta, 27, e segue até 10 de abril. Para saber se foi convocado é preciso consultar na página de resultado. Na modalidade P-Fies não há lista de espera.

Quem for pré-selecionado na lista de espera deve complementar as informações no site do FiesSeleção. Essa etapa é obrigatória para a contratação do financiamento. Nesse semestre estão sendo ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero e 450 mil na P-Fies. As duas modalidades têm apenas uma chamada.

Novo Fies

O Novo Fies passou a contar com duas modalidades. As vagas a juro zero são ofertadas pela modalidade Fies diretamente pelo governo ao estudante com renda familiar mensal de até três salários mínimos. A modalidade P-Fies é voltada para estudantes com renda familiar mensal de até cinco salários mínimos e é ofertado pelas instituições financeiras (bancos), porém com recursos públicos.

Além da renda familiar, para participar do processo seletivo também é necessário ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtido média igual ou superior a 450 pontos e maior que zero na redação.

Não consegui o Fies. E agora?

Candidatos que não conseguirem obter o financiamento podem optar por uma bolsa de estudo para começar a faculdade ainda este ano. O Educa Mais Brasil oferece descontos de até 70% para cursar uma graduação. O programa não exige participação o Enem e nem comprovação de renda familiar. Ao concluir o ensino superior, estando adimplente com o programa e com a faculdade, não há dívida estudantil.