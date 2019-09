Estudante que desapareceu sexta-feira em Fortaleza é encontrado em Trairi

O estudante de gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC) Iury Thé Braga foi encontrado, por volta de 23h deste sábado (14), no município de Trairi. Iury passa bem, mas deve ser levado ao hospital ainda hoje para fazer exames. As informações são do pai de Iury, Vicente Bezerra Braga, que foi buscar o filho após uma ligação do próprio rapaz na madrugada.

Iury desapareceu na última sexta-feira (13) e, conforme o Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado pela família, o estudante teria sido visto, pela última vez, na tarde de sexta-feira, quando o pai o deixou em frente a um shopping onde ele iria entregar currículos, às 16h. Depois disso, Iury avisou que iria para a faculdade, mas não manteve mais contato com a família.

“Graças a Deus, nosso Iury foi localizado e está em segurança. Agradecemos a todos que oraram conosco e depositaram força e votos de fé constante em meu nome e de toda a minha família”, disse Vicente Bezerra Braga, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Na tarde de sexta, o caso foi registrado no 13º Distrito Policial e as investigações ficaram a cargo da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS Ceará) informou, neste domingo (15), que o rapaz foi encontrado na cidade de Trairi - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11), por volta das 22 horas. "Logo ao receber as informações, a Polícia Civil acionou as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lotadas na cidade, que seguiram até o ponto onde Iury estava. Ele foi levado até a base do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), onde permaneceu aguardando a família".