Estudante deixa identidade em casa, perde Enem e recebe abraço de voluntários na Uece

A estudante Karla Tiffany, 19 anos, perdeu exame do Enem e recebeu abraço de voluntários em frente ao campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Bairro Itaperi, em Fortaleza. A jovem disse que esqueceu a identidade em casa e a mãe não conseguiu chegar a tempo com o documento.

"Ela (mãe) chegou 1h em ponto e não deixaram eu entrar. Não deu mais tempo", disse Karla. Esta seria a terceira tentativa no Enem e o objetivo era entrar para enferemagem, mas mesmo com esse contratempo a jovem disse que vai continuar se preparando para o próximo ano.

Após perder o exame a estudante recebeu abraços e orações de um grupo de voluntários. Logo depois de ouvi-los a jovem afirmou que ficou mais tranquila.

Portões fechados

Os portões fecharam pontualmente às 13h nos locais de prova do Enem em todo o Ceará. Os estudantes começaram a fazer as provas às 13h30 e têm até 19h para concluir os exames.