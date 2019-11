Estudante cearense desaparecido na Alemanha é encontrado pela polícia em estação de Berlim

O estudante cearense Wesley Franklin Alencar Oliveira, 27 anos, que estava desaparecido na Alemanha desde 11 de outubro foi encontrado pela polícia em uma estação de metrô de Berlim. A informação é da irmã do universitário, a esteticista Giselle Oliveira, de 33 anos. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, na manhã desta segunda-feira (4), Giselle afirmou que o irmão foi identificado em uma estação de Berlim e que "aparentemente está bem e sem lesões".

“A polícia alemã entrou em contato e me disse que a foto que eu deixei lá com a abertura do boletim de ocorrência ajudou a encontrá-lo. Ele foi identificado e aparentemente encontra-se bem e sem lesões”, afirmou Giselle.

Giselle disse também que deverá viajar para Alemanha nos próximos dias e saber mais novidades sobre o irmão. “Eu estarei viajando daqui dois dias para lá [Alemanha], e para conferir de perto e para saber mais notícias sobre ele”.

Contatos esporádicos

A irmã de Wesley Franklin afirmou não saber o que poderia ter ocasionado o desaparecimento do jovem. Eles tinham contatos esporádicos em uma rede social, já que há alguns meses o cearense estava sem celular. O último contato entre os dois, no dia 5 de outubro, Giselle Oliveira conta que perguntou por mensagens de texto como estava o irmão, mas não recebeu resposta.

Giselle chegou a pensar que o irmão pudesse sofrer com um quadro de depressão, mas descartou por Wesley Franklin afirmar que estava bem.

“No nosso último contato mandei mensagem para ele, mas não me respondeu. Perguntei como ele estava. Eu pensei que ele pudesse estar com depressão, mas em outros momentos ele disse que não. Eu disse: ‘tá bom e vamos nos falando. Fica me dando notícias”, disse. A irmã do cearense conta que ele sempre mostrou feliz e sorridente com todos os amigos.