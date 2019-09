Estado de saúde de maquinistas é estável e vítimas são transferidas para hospitais particulares

O quadro de saúde dos dois maquinistas feridos após colisão frontal de composições do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da linha Parangaba/Mucuripe continua estável. Os profissionais foram transferidos do Instituto Dr. José Frota (IJF) para hospitais da rede privada nesta segunda-feira (30).

O acidente ocorreu no sábado (28), próximo à estação Borges de Melo, no cruzamento da Rua Bartolomeu Gusmão com Avenida Aguanambi, no Bairro de Fátima. Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas.

Jonas Targino, de 28 anos, e Luiz Gonzaga, 56, ficaram presos às ferragens após a colisão. O primeiro teve fratura exposta na perna esquerda e foi submetido a um procedimento cirúrgico, e o último fraturou três costelas.

Todos os passageiros que deram entrada no IJF receberam alta, segundo atualização da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). Outros usuários do transporte também foram atendidos no Frotinha da Parangaba e de Messejana. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Transporte funcionando

A linha Parangaba/Mucuripe, que está operando de forma assistida, voltou a circular normalmente nesta segunda. De acordo com o Metrofor, as condições de todas as estruturas da via permanente, como trilhos, dormentes e elevados passaram por checagem no fim de semana, após o acidente.

O transporte continuará operando de forma assistida até a conclusão de todos os serviços nos 13km do percurso, incluindo as 10 estações previstas no projeto. A linha funciona de 6h às 13h e de 16h às 20h.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, conforme o Metrofor.