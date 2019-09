Estação Padre Cícero, no bairro Damas, entra na reta final de construção

A Estação Padre Cícero do Metrô de Fortaleza, no bairro Damas, está em fase final de conclusão. Ainda neste mês de setembro, será necessário realizar interdições parciais para o encerramento das obras.

Objetivando viabilizar a instalação da cobertura metálica da Estação Padre Cícero, serão realizadas, nos próximos fins de semana, as interdições parciais serão realizadas na Av. José Bastos, no quarteirão entre as ruas Padre Cícero e Porfírio Sampaio.

O fluxo no sentido sertão-praia será interrompido parcialmente já no próximo sábado (7) e no domingo (8), das 8h às 18h, em duas das três faixas de circulação, não sendo necessária a busca por rotas alternativas.

Novos acessos

Esta será a vigésima e última estação na Linha Sul do Metrô de Fortaleza, e criará novos acessos para o Centro e outros bairros da capital, bem como para a Região Metropolitana.

Até o final do ano, também serão feitos o acesso pelo lado do Campo do Ceará, a instalação do equipamento de elevador, a montagem das passarelas e pequenos acabamentos.