Estabelecimentos comerciais que descumprirem decreto de fechamento deverão ser denunciados pelo 190

A portas fechadas. É assim que o decreto de medidas ao enfrentamento do novo coronavírus, anunciado nessa quinta-feira (19), impõe que os estabelecimentos comerciais do Estado do Ceará estejam a partir desta sexta-feira (20). E, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), quem descumprir tal medida pode ser denunciado, pela população, por meio do telefone 190, canal de atendimento da Coordenadoria Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com o coronel Alexandre Ávila de Vasconcelos, comandante geral da Polícia Militar, além do patrulhamento de monitoramento, no qual equipes de agentes orientam os proprietários sobre a importância em finalizar as atividades comerciais para não haver o agrupamento de pessoas, por risco de contágio e proliferação do vírus, a população deve denunciar os estabelecimentos comerciais que descumprem tal medida.

“O decreto ainda está no início, estamos orientando as pessoas, informando, fazendo um trabalho de conscientização. Mas, sim, se o proprietário, mesmo após a intervenção policial, continuar a descumprir a medida, ele será conduzido a uma delegacia por desobediência e crime contra a saúde pública. O comércio, consequentemente, será fechado”, informou o coronel.

A medida que exige o fechamento de estabelecimentos comerciais foi estipulada para durar da meia-noite de hoje até o penúltimo dia deste mês, no domingo (29), com a previsão de uma multa de até R$ 50 mil por dia para quem desobedecer o documento.

Além de bares, restaurantes e lanchonetes, museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados, além de academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares também deverão ter as atividades encerradas.

As decisões do decreto 33.519, anunciado pelo governador Camilo Santana, incluíram também a paralisação do transporte intermunicipal no Ceará, como metrô e VLTs, o fechamento de divisas com outros estados e o ponto facultativo dos servidores estaduais será prorrogado até sexta-feira (27).