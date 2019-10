Esporte e lazer: Universidade de Fortaleza oferece atividades gratuitas ao público

Com o objetivo de estimular o contato com a natureza e incentivar as atividades culturais num ambiente seguro e agradável, a Universidade de Fortaleza disponibiliza também aos finais de semana vasta programação.

Os espaços possibilitam várias atividades gratuitas de lazer, esporte e cultura, como piqueniques, caminhadas, passeios de bicicleta e visitas à exposições de arte. Além disso, é um momento único para contemplar a fauna e flora presente no campus. Conheça.

Área Verde

O visitante poderá desfrutar na companhia da família e de amigos, aos sábados e domingos, no horário das 8h às 17h.

Teatro Celina Queiroz

Inaugurado em 2003, o Teatro Celina Queiroz é um dos mais importantes palcos do Ceará. Reconhecido espaço de divulgação das artes cênicas no estado, tem capacidade para mais de 300 pessoas.

Biblioteca

Reúne mais de 320 mil obras físicas e digitais nas áreas de ciências jurídicas, tecnológicas, da saúde, da comunicação e gestão.

Espaço Cultural Unifor

Reúne arte e cultura de forma gratuita para quem está em busca de uma boa programação de lazer. Por ser referência em grandes mostras de arte e de exposições de caráter histórico, o espaço tem sido, ao longo dos anos, importante destino cultural de quem visita o Ceará. Em 2016 foi reconhecido pela Prefeitura como Patrimônio Turístico de Fortaleza.

Inaugurado em 1988, o Espaço Cultural já abrigou exposições exclusivas, nacionais e internacionais. Foto: Ares Soares/Universidade de Fortaleza

Estádio de Atletismo

A pista é aberta ao público no Campus Livre aos fins de semana. De segunda a sexta, o espaço pode ser utilizado por meio de assessorias esportivas independentes que alugam a pista para aulas. O pagamento é realizado diretamente com cada assessoria.

Quadras de Tênis

Com quatro quadras, tendo dimensões oficiais e piso de saibro, o complexo conta com iluminação para eventos noturnos, uma arquibancada e uma ampla área de apoio com banheiros, bebedouros e sala de apoio.

Ginásio Poliesportivo

O equipamento é constituído por três quadras poliesportivas, arquibancadas com capacidade para 850 pessoas. Aberto ao público, promove a democratização da prática esportiva e a inclusão social.



Principais espaços do campus da Universidade de Fortaleza, que possui 720 mil metros quadrados de extensão Arte: Renato Radeke/Universidade de Fortaleza

Centro de Convivência

Local pensado para que alunos, professores e visitantes possam conviver, fazer refeições e desfrutar de locais diferenciados, como a videoteca.

Biblioteca Acervos Especiais

Conta com cerca de 9 mil volumes, entre livros e coleções raras nacionais e internacionais sobre literatura, artes, história do Ceará, biografias e direito, entre outros temas.

Diversão garantida



Reunir a família e amigos aos finais de semana para aproveitar o campus é a oportunidade para um momento de encontro e aproximação entre diferentes grupos sociais, igualando a todos em suas semelhanças e diferenças.

Confira depoimentos de quem já visitou o campus:

