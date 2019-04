Especialista indica cuidados essenciais para escolher peixes e frutos do mar

Integrando a lista de alimentos que têm uma significativa concentração de nutrientes indispensáveis à saúde, o peixe e os frutos do mar estão presentes quase todos os dias no prato dos brasileiros. Na Semana Santa, a tradição católica faz com que os fiéis abstenham-se da carne vermelha no período religioso, o que faz com que a procura por alimentos marítimos aumente. Para comprá-los, é necessário atentar-se a alguns pontos fundamentais para garantir a saúde e a segurança alimentar, como adquiri-los em locais que tenham uma condição adequada de comercialização.

Observar as características visuais dos pescados é um ponto crucial para não comprar alimentos estragados. Olhos brilhantes e transparentes, escamas bem aderidas ao corpo do animal, brânquias (órgãos de respiração) avermelhadas, além de uma pele reluzente apontam que o animal está em boas condições para ser consumido.

Deve ser notado o odor que o animal apresenta. Eles devem ter um aroma característico ao ambiente aquático em que foi capturado, de acordo com a professora do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Ana Paula Colares de Andrade.

Impurezas

A contaminação do pescado por metais pesados, como mercúrio, chumbo, arsênio e cromo, não pode ser observada a "olho nu", a não ser que ele esteja com uma grande quantidade dos componentes químicos. Este caso, relata a professora, é um indício da própria alimentação do animal ou consequências do lançamento de rejeitos industriais no mar ou nos leitos de rios.

"Pode representar um risco à saúde, podendo levar a ocorrência de várias patologias, como problemas neurológicos, hepáticos ou cutâneos, por exemplo dermatite, prurido (coceira), além de aparecimento de tumores. A contaminação por metais pesados está relacionada à ingestão de frutos do mar em grande quantidade ou efeito cumulativo, quando se come por muitas vezes. O componente inorgânico vai se acumulando e, ao longo do tempo, a doença pode se manifestar", explica a Ana Paula Colares de Andrade.

De acordo com ela, é importante que o consumidor observe, também, as condições do ambiente de comercialização, se as instalações estão adequadas para o manuseio e para o armazenamento dos produtos. O consumidor deve reparar, ainda, na higiene do manipulador, se ele apresenta unhas grandes, se está com o cabelo solto, se utiliza touca e luvas. Se possível, analisar a qualidade do gelo, que deve ser feito com água potável.

"Em relação a algumas espécies de pescado, como cavala, atum e até mesmo a sardinha, é interessante nós termos um pouco mais de cuidado, porque se ele estiver passando por um processo de deterioração acelerada, as espécies podem ter tido a produção de histamina, uma substância que é considerada tóxica à saúde, que, em algumas pessoas, vai apresentar problemas de pele, em outras, neurológicos, e em alguns casos a pessoa pode ter reação alérgica", pontua Ana Paula Colares de Andrade.

Se o pescado tiver sido comprado em supermercados ou outros locais de forma congelada, deve-se verificar no rótulo se há a presença do selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que atestam que o produto está atendendo às normas dos padrões de qualidade vigente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).