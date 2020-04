Esmaltec doa 100 protetores faciais para profissionais de saúde do Hospital do Exército

Com o avanço da pandemia causada pelo novo coronavírus, a demanda por equipamentos de proteção individual (EPIs) para profissionais de saúde tem crescido. Para auxiliar hospitais privados e públicos do Ceará, a Esmaltec produzirá e doará 30 mil máscaras com protetores faciais de acetato. Nesta sexta-feira (3), foram entregues 100 unidades do produto ao Hospital Geral do Exército (HGE).

A Esmaltec resolveu oferecer a parceria ao verificar que a produção feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE) em impressoras 3D precisava tomar uma escala industrial para suprir a necessidade do Estado. De acordo com o diretor de engenharia da empresa, Carlos Eduardo Sales, a cada 30 segundos uma máscara é feita. Por dia, serão 3 mil equipamentos prontos.

“Hoje estamos produzindo 80 peças por hora. Na segunda-feira, serão feitas 230 peças por hora. Isso é para atender a demanda, que é emergencial, dos profissionais de saúde”, afirma Sales.

O diretor de engenharia da Esmaltec explica que foi necessária a autorização do Governo do Estado por conta do decreto que impede indústrias de funcionar e, dessa forma, conseguir utilizar máquinas industriais na confecção das máscaras.

Proteção

Segundo o coronel Sérgio Luiz Gomes, diretor do Hospital do Exército, a unidade se prepara para receber pacientes com Covid-19 e, atualmente, atende alguns casos suspeitos da doença. “As máscaras vão fazer com que nossos profissionais tenham condições realmente de uma atuação melhor e mais protegidos”, garante oficial.

Além dos protetores faciais, o Senai está produzindo máscaras de TNT e aventais, álcool em gel para servidores e para a Secretaria de Saúde (Sesa). A unidade do bairro Jacarecanga também está fazendo a manutenção e distribuição de aparelhos de respiração mecânica.