Escola no Papicu é interditada por problemas estruturais e início das aulas deve ser adiado

Com ínicio do ano letivo da rede municipal de Fortaleza previsto para esta terça-feira (28), a Escola Municipal Maria Alice, localizada no bairro Papicu, foi interditada para reformas nesta segunda-feira (27), após vistoria feita pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Na visita, a pasta identificou problemas estruturais no prédio de três andares. A instituição atende cerca de 500 alunos do Ensino Infantil ao Fundamental I.

Segundo a coordenadora da escola, Anália Viana, a reforma deve atrasar cerca de 30 dias o início das aulas na escola. A estimativa feita por ela é que o local passe cinco meses em obras. Durante este período, de acordo com a coordenadora, os estudantes da instituição devem ter aulas normalmente em um outro prédio a ser alugado pela Prefeitura. “Estamos em busca de um prédio pelas redondezas da escola, para ficar mais fácil para todos os alunos e professores, mas ainda não há nada certo”, afirma.

Por nota, a SMS afirmou que os dias de aula serão repostos sem prejuízos ao calendário escolar. Ainda de acordo com Anália, a reforma é para reparar uma coluna que sustenta a caixa d'água, além de outros itens. “Hoje foi comunicado parcialmente à comunidade escolar, mas amanhã como muitos vêm para o início das aulas, nós vamos informar para todos”, reforça.

Mais escolas

A SME informou, por nota, que a vistoria faz parte do programa de ações preventivas e corretivas, executado nas unidades escolares do município. “Como medida preventiva, para garantir a segurança de alunos, profissionais e toda comunidade escolar, a unidade Maria Alice foi interditada e um novo espaço para abrigar os alunos já está sendo providenciado”.



A SME ainda reforçou que realiza vistoria nos equipamentos do parque escolar regularmente, priorizando as demandas apontadas pelos Distritos de Educação, assim como o diagnóstico da Rede Municipal, elaborado pela Coordenadoria de Infraestrutura da SME.



De 2018 até 2020, a Secretaria realizou 377 vistorias. “Com isso, a SME realizou e concluiu intervenções em 182 unidades totalizando investimento de mais 6 milhões de reais. Outras 69 passam por reparos, neste momento”, disse em nota.



A pasta ainda acrescenta “Vale ressaltar que com o objetivo de garantir melhorias estruturais no parque escolar, conferindo mais conforto, segurança e acessibilidade para alunos, professores, funcionários e familiares, a Prefeitura, por meio da SME e da Seinf, está executando um pacote de requalificação das unidades escolares, que prevê investimento de 40 milhões de reais. A ação já reformou dez unidades e 30 estão com obras avançadas. Além disso, mais 159 passarão por requalificação em 2020, sempre priorizando aspectos estruturais e a segurança de professores e estudantes”.