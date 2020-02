Um nova equipe médica será criada para atender as demandas por microcirurgias no Instituto Dr. José Frota (IJF2), com a contratação de oito novos profissionais, a partir de concurso a ser realizado em fevereiro, como foi divulgado em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12). Devem ser beneficiados os pacientes que necessitam de microimplantes em membros superiores e inferiores.

A procura diária por esse tipo de especialidade foi considerada relevante pela direção médica do IJF, que articulou com a Prefeitura de Fortaleza a criação da equipe, como explicou a superintendente do hospital, Riane Azevedo. “A gente tem recebido muito casos de pessoas que têm membros amputados como pernas, braços, mãos, dedos”, esclareceu.

Outra especialidade que deve contar com profissional no plantão é a de cirurgia torácica, como acrescentou Riane Azevedo. Na ocasião, foi inaugurado o 3º andar do anexo do Hospital com nove salas de cirurgia e 24 leitos onde se espera atender principalmente os pacientes vítimas de traumas. “A gente pode realmente atender a demanda gerada e diminuir o tempo de permanência que os pacientes ficam internados dentro das nossas unidades hospitalares”, acrescentou.

Dos pacientes atendidos no IJF realizam procedimentos relacionados à traumatologia.

No Hospital, a maioria dos pacientes precisa realizar procedimentos da área traumatológica. “Os principais motivos são quedas, acidentes de moto, queda da própria altura, trauma, violência. Então, esse Centro Cirúrgico vai atender essas demandas que a gente recebe no dia a dia de pacientes tanto do interior do Estado quanto de pacientes aqui de Fortaleza”. Foram convocados 353 profissionais em dezembro de 2019, que já estão sendo alocados em enfermarias e no espaço para as cirurgias.