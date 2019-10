Engavetamento entre três carros e moto complica trânsito na AV. Raul Barbosa

Três carros e uma motocicleta se envolveram em um engavetamento na Avenida Raul Barbosa, no início da manhã desta segunda-feira (14), no Bairro Aerolância, em Fortaleza. Os veículos trafegavam no sentido Castelão-Aldeota, na faixa central da avenida.

Apesar da colisão, não houve feridos. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) informou que recebeu a ocorrência do acidente, mas não foi ao local. Com o novo protocolo da AMC, em casos de acidente sem vítimas, é responsabilidade do motorista retirar o veículo da via.

Parte da moto ficou embaixo do terceiro veículo envolvido no engavetamento.