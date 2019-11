ENEM: portões fecham pontualmente às 13h em locais de provas

Os portões fecharam pontualmente às 13h nos locais de prova do Enem em todo o Ceará. Os estudantes começaram a fazer as provas às 13h30 e têm até 19h para concluir os exames. Muitos candidatos chegaram cedo neste domingo (3) para evitar transtornos. Alguns voluntários ofereceram abraços e orações antes das provas.

Foto: Mateus Ferreira

A mãe de dois candidatos gêmeos, Socorro Auxiliadora, deixou os filhos em uma escola pública da cidade de Sobral e disse que vai para casa ficar rezando enquanto eles fazem as provas. "Estou torcendo positivamente agora e tenho na certeza que vai dar tudo certo", disse.



Foto: José Leomar



Vídeos mostam abertura dos portões





Alguns estudantes resolveram ir até a prova acompanhado de familiares. A maternidade foi um desafio a mais para duas jovens que foram fazer prova neste domingo. A estudante Maria Alves,19 anos, grávida de 9 meses foi prestar o concurso na Universidade de Fortaleza acompanhada do marido. "No início eu comecei a estudar bastante, mas quando descobri que estava grávida veio muita coisa e ai acabei deixando um pouco. Vai ser bem cansativo, mas espero tirar uma boa nota", disse Maria.

Estudante Maria Alves,19 anos, grávida de 9 meses Felipe Mesquita/SVM

A lactante Gisele Carneiro, de 20 anos, teve de levar a filha conseguiu atendimento especial previsto no edital do exame para amamentar a recém-nascida no local de prova.

Em Sobral, os candidatos entraram calmamente sem nenhum tumulto. Foto: Mateus Ferreira

Em alguns locais, estudantes saíam correndo, gritando, e outras pessoas já entraram calmamente nos pontos de provas.





Primeiro dia de provas



No primeiro dia de prova, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação Dissertativa Argumentativa.

No Ceará, a maioria dos candidatos são mulheres, com 164.199 (55,7%) registros, têm de 21 a 30 anos (22,3%) e já concluiu o ensino médio (45,6%). O exame, principal forma de ingresso no ensino superior em universidades públicas e privadas, apresentou uma redução de 10,48% no número de inscrições neste ano, frente aos 329.406 registros no estado, em 2018.

Poucos atrasos

Neste edição do Enem, poucos atrasos foram registrados em Fortaleza. A abertura dos portões iniciaram às 12h e fecharam pontualmente às 13h.

Por meio do Twitter, o Ministério da Educação (MEC) anunciou o horário de abertura dos portões errado. Às 11h05, a pasta compartilhou um post dizendo que os portões já estavam abertos. Ao G1,o órgão afirmou que o post havia sido agendado para ir ao ar ao meio-dia, mas, por causa do 'bug' em dispositivos eletrônicos como computadores e celulares, que adiantaram sozinhos o relógio na madrugada deste domingo, a publicação agendada também foi adiantada automaticamente.