Enem 2019: toque de celular mesmo dentro de envelope lacrado causa eliminação

Nos próximos dias 3 e 10 de novembro será aplicado, em todo o Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta reta final de estudos e preparação, é preciso estar atento a regras para o uso de celular. Para quem ainda possui dúvidas ou não sabe, a utilização de quaisquer aparelhos eletrônicos é estritamente proibida e resulta em eliminação.

Uma novidade, porém, uma nova cláusula sobre celulares foi incluída no edital do Enem 2019: o toque de aparelhos mesmo dentro do envelope porta-objetos fará o participante ser eliminado. “Se o aparelho eletrônico, ainda que dentro do envelope porta-objetos, emitir qualquer tipo de som, como toque ou alarme, o participante será eliminado do Exame”, diz o edital.

A orientação é colocar o celular no modo silencioso, desabilitar os alarmes e desligar o aparelho. Se o candidato estiver com tablets, calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, iPods, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, e não avisar ao fiscal, será eliminado.

Cada participante receberá um porta-objetos com lacre para guardar aparelhos e outros materiais. Ele deverá ficar embaixo da cadeira até o final das provas e só poderá ser aberto quando o participante estiver do lado de fora local de prova.



Veja dicas para fazer boa prova de redação



A prova da redação do Enem é considerada por muitos candidatos uma das partes mais importantes de toda a avaliação. Isto porque há a possibilidade de tirar 1000, a nota máxima, que acaba alavancando o resultado final do aluno. No Enem 2018, cinco pessoas do Ceará alcançaram este feito, tornando o Estado o 3º com mais pontuações máximas do Brasil. Ao todo, 55 estudantes tiraram 1000 na edição passada. Listamos dicas para você fazer uma boa prova de redação.