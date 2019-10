Enem 2019: saiba quais são os principais erros cometidos na prova de redação

Você já se preparou para a prova da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)? Para além da prática de leitura e escrita para garantir um bom texto, é preciso ficar atento aos erros mais cometidos por candidatos e ter estratégias para driblá-los. Nesta reta final de dias para o Enem 2019, o Diário do Nordeste responde as dúvidas mais frequentes sobre o exame nacional para os estudantes do Ceará. Já falamos sobre o que pode te eliminar, dicas para uma boa redação e critérios para o uso de celular..

Bruno Cruz, professor de Língua Portuguesa do Colégio Ari de Sá Cavalcante, explica ao Diário do Nordeste algumas práticas erradas bastante comuns em redações Enem e explica com driblar as situações.



“O principal erro é acreditar que existe uma única fórmula de texto. Tal crença pode gerar textos incoerentes e expositivos (o que foge do gênero textual proposto na prova) e resultar numa nota muito baixa. Devemos levar em conta que nem todo argumento é feito da mesma forma, No caso de citações de autores, não é indicado usar a mesma tese para todo tipo de texto”, indica o docente.

Para driblar este problemas é preciso estar em dia com leitura de materiais da atualidade para poder praticar um texto que seja produtivo, conforme Bruno Cruz. O professor fala ainda sobre a importância da leitura dos textos motivadores da prova.

“Muitos desconsideram uma prévia e atenta leitura da prova, o que é um erro. É preciso ler atentamente a proposta e os textos motivadores para conseguir entender os recortes temáticos para poder desenvolver um bom texto”, comenta.

