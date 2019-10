Enem 2019: saiba como sua nota pode servir para entrar na universidade

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) servem para possibilitar aos candidatos o ingresso no Ensino Superior. Para isso, são utilizadas notas de cortes dentro do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As notas de corte são as notas mínimas necessárias para entrar em cada graduação e universidade.

Nesta reta final de dias para o Enem 2019, o Diário do Nordeste responde as dúvidas mais frequentes sobre o exame nacional para os estudantes do Ceará. Já falamos sobre o que pode te eliminar, dicas para uma boa redação, o que pode zerar sua redação e critérios para o uso de celular.

Veja como usar sua nota no SiSU:



Dependendo da universidade, pesos são adotados para certas áreas do conhecimento e as notas podem ser influenciadas. Por exemplo, uma vaga para o curso de Matemática de uma universidade federal adota o peso 2 na prova de matemática do Enem. Ou seja: a sua nota desta prova será multiplicada por dois, enquanto as outras permanecem normais no cálculo.

Neste caso, o cálculo da nota de corte se dá por meio da média ponderada. Para saber se a universidade que você quer tentar faz uso dos sistema de pesos, é necessário acessar o edital de cada instituição.



Caso a universidade não use os pesos, a nota de corte é calculada por meio de uma média aritmética simples. Todas as suas notas do Enem serão somadas e dividas por 5.