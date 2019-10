Enem 2019: saiba como é feito o cálculo da sua nota

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ao contrário do que alguns ainda podem pensar, não é global, ou seja, não é única. São apresentadas médias separadas para cada área do conhecimento, além da redação. Nesta reta final de dias para o Enem 2019, o Diário do Nordeste responde as dúvidas mais frequentes sobre o exame nacional para os estudantes do Ceará. Já falamos sobre o que pode te eliminar, dicas para uma boa redação, o que pode zerar sua redação e critérios para o uso de celular.

Entenda sua nota:



Quantas notas são?



A prova consiste em cinco notas, uma para cada área. São elas Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e redação.



Como é feito o cálculo?



Tirando a redação, todas as provas são calculadas com base na metodologia de Teoria de Resposta ao Item (TRI). O método usa o comportamento do concorrente. A nota não será decidida simplesmente pelas quantidade de questões acertadas. A média leva em conta, além das questões corretas, a dificuldade das questões que se erra e se acerta. Se resumo a consistências das respostas.



E o cálculo da redação?



Conforme o edital 2019 do Enem, a nota da redação pode variar de 0 (zero) a mil (1000). A nota será calculada a partir da correção e dois corretores de forma independente. Um não saberá a nota que o outro atribuiu ao texto. A nota total é a soma das notas atribuídos por cada corretor para as cinco competências da redação estilo enem. Cada competência vale 200 pontos.



Caso não haja discrepância entre os corretores, a nota final será a média aritmética das notas totais dos dois corretores. Em caso de divergência, a redação será corrigida por um terceiro corretor. Se continuar a discrepância. "Caso não haja discrepância entre o terceiro corretor e os outros dois corretores ou caso haja discrepância entre o terceiro corretor e apenas um dos corretores, a nota final do participante será a média aritmética entre as duas notas totais que mais se aproximarem, sendo descartada a outra nota", diz o edital.



Mas, caso a terceira nota seja divergente também a redação vai ser corrigida por três corretores que vão atribuir a nota final, sendo descartadas as notas anteriores. Nesta fase, não cabe recurso. Fica decidida a nota do participante.