Enem 2019: banda toca para alunos durante abertura de portões em Fortaleza

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Aloysio Barros Leal deram boas-vindas com música aos participantes do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, na Universidade de Fortaleza. Pontualmente ao meio-dia, os portões foram abertos em todo o Brasil seguindo o horário de Brasília. Às 13h, foram fechados.

Diferentemente do primeiro domingo de avaliação, os participantes terão cinco horas para fazer as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Socorro Lima, diretora da escola, conta que a iniciativa da banda durante a abertura dos portões é para alivar a tensão do alunos antes da prova. "Nosso objetivo é mostrar para eles que estamos aqui, juntos. Damos abraços e conversamos com eles para manter a calma".



Tambores chamaram atenção de público no local da prova Foto: Theyse Viana



Regras



Os participantes não deverão utilizar, ao ingressar na sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Não há nenhuma orientação do Inep para que os participantes estejam com os cabelos presos durante as provas do Enem. Também não há nenhuma regra sobre vestimenta. No entanto, o Inep orienta que sejam utilizadas roupas leves e confortáveis, para o bem-estar durante as provas.

Os lanches dos participantes não precisam estar em embalagens transparentes. Itens industrializados podem estar em suas embalagens originais, com rótulo, porém os alimentos serão vistoriados, conforme previsto no edital.