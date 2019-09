Enel Distribuição Ceará oferta 40 vagas de estágio em várias áreas

A Enel Distribuição Ceará abriu cerca de 40 vagas de estágio no Ceará. De acordo com a companhia, os estagiários vão ter o direito de uma bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio transporte, vale refeição e seguro de vida.

Podem se candidatar jovens que estejam cursando o penúltimo ou o último ano do ensino superior ou técnico das seguintes áreas de estudo:

administração,

economia,

sistemas da informação,

comunicação,

relações internacionais,

Ciências Contábeis,

psicologia,

direito,

tecnologia da informação

engenharias elétrica,

engenharia mecânica,

engenharia civil,

engenharia de produção e

engenharia da computação.

Seleção

Ao término do programa, que tem duração de um ano e meio a dois, o objetivo é que esses estudantes estejam aptos para participarem de processos seletivos das posições de Técnico ou Analista Jr.

Os candidatos devem ter, no mínimo, inglês intermediário, e disponibilidade para estagiar por seis horas por dia. Jovens interessados podem se candidatar pelo link, até o dia 30 de setembro. As etapas do processo seletivo incluem testes online, dinâmica, case e entrevistas individuais. Os selecionados começarão a trabalhar em dezembro.