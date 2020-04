Empresa da UFC desenvolve site para arrecadar doações para pessoas prejudicadas pela Covid-19

Para tentar amenizar os impactos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus, uma empresa júnior de desenvolvimento de software situada no Campus de Russas da Universidade Federal do Ceará criou um site de informaçõese prevenções ao novo coronavírus. Na página, é possível fazer doações para pessoas ou famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade financeira, além de solicitar ajuda para si mesmo ou para terceiros.

As pessoas inscritas para receber o auxílio ficam em uma lista por meio da qual interessados em ajudar possam entrar em contato com elas. As pessoas dispostas a contribuir podem escolher umas das opções "posso ajudar", "eu preciso" e "conheço alguém que precisa".

Luís Otávio Caminha, estudante do curso de engenharia de software explicou que o objetivo inicial era criar um site para disponibilizar explicações sobre o vírus, sintomas, formas de prevenção e informações diárias sobre os números de casos confirmados, a equipe percebeu que "era possível ir além e criar uma aba para doações". Ele resume a iniciativa: "em suma nosso site está voltado para isso. Iniciamos o processo de divulgação recentemente e estamos buscando parcerias de doações em troca de divulgação no site", disse.

O grupo que integra a empresa Include Jr é formado por estudantes dos cursos de ciência da computação e engenharia de software do Campus de Russas. Os alunos de graduação que fazem parte do projeto são orientados pelo professor Dmontier Aragão, do curso de engenharia de produção.