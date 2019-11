Emilio Ribas comemora 40 anos de história com show do músico Toquinho

Música faz bem ao corpo e à alma. E nada melhor para quem cuida da saúde do que celebrar 40 anos de história com um convidado pra lá de afinado. Foi assim que no último sábado, 26 de outubro, o Emilio Ribas Medicina Diagnóstica promoveu o show "Toquinho para crianças", trazendo o grande artista da MPB ao Coqueiral do Mar, no Beach Park. O evento gratuito reuniu mais de duas mil pessoas, provando que a boa arte ultrapassa gerações e leva aconchego a todas as idades.

O músico encantou o público e ainda emocionou famílias que puderem ver a criançada se divertir ao som de canções icônicas como O Caderno, A Bicicleta e A Bailarina. Tudo porque fortalecer os laços com quem se ama também é cuidar da saúde. Inclusive, para uma empresa que incentiva valores como confiança, cooperação e empatia entre colaboradores e clientes, estimular os bons encontros é sempre a melhor pedida.



Crianças recebiam pinturas e distribuíam sorrisos no rosto. Foto: Divulgação.

Atividades

Além de fazer a festa com as músicas de Toquinho, a meninada também se divertiu com atividades pensadas especialmente para a alegria desse público. Com tudo em volta colorindo e um ambiente cheio de encontros, bolas, bolhas de sabão e esculturas de balão de ar conquistaram os pequenos. Um livro de colorir especial, com trechos da canção Aquarela, também foi distribuído, enquanto as crianças recebiam pinturas e distribuíam sorrisos no rosto.

A iniciativa foi inspirada no projeto "Saúde de Corpo e Alma", promovido pelo Emilio Ribas, que articula ações de incentivo e acesso à cultura e à arte, reforçando a atenção com a saúde por meio de experiências de bem-estar, abertas ao público em geral. Em setembro, a instituição trouxe a artista Ana Botafogo para compartilhar experiências e ministrar aulas gratuitas para bailarinas, além de patrocinar a ida da bailarina-mirim Naylica Goes para seleção do Ballet Bolshoi, em Joinville. E já que saúde é mesmo equilíbrio entre corpo e alma, cuidar do próximo com o melhor da arte e cultura é receita fundamental. Não é à toa que isso já faz parte do DNA do Emilio Ribas há 40 anos.