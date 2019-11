Emergência do Hospital Albert Sabin muda de local; veja novo endereço

O serviço de emergência do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) muda de endereço a partir da próxima quarta-feira (6). O novo espaço terá funcionamento de 24 horas na rua Jorge Acúrcio, 807, no bairro Vila União, em Fortaleza.

A nova ala conta com 26 leitos de enfermaria, oito de UTI pediátrica, cinco de Unidade de Terapia de Urgência (UTU) e cinco de reanimação. Além disso, há uma sala de cirurgia para procedimentos de urgência e 16 leitos de observação.

De acordo com assessoria do hospital, a mudança ocorre visando instalações mais confortáveis e estruturas mais amplas. Antes da mudança, o equipamento já havia passado por expansão em 2017, quando ganhou 20 leitos a partir da estruturação de uma Unidade de Internação Emergencial. Até então, o Hias contava com cinco leitos de reanimação e 12 de observação.

O Hospital é a maior unidade de assistência pediátrica terciária do Ceará, com 365 leitos de internação e 70 de assistência domiciliar. No ano de 2018, 45.424 atendimentos de emergência foram realizados no Hias. Neste ano, a média mensal deste tipo alcança 3.711, com o número já chegando a 33.399 atendimentos em 2019.

O antigo serviço de emergência, localizado na rua Tertuliano Sales, 544, no mesmo bairro, deixa de funcionar. O espaço deixado passará por uma série de reformas para se integrar à assistência hospitalar do hospital.