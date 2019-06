Embarcação construída no Ceará levará serviços de saúde a ribeirinhos da Amazônia

Uma embarcação construída no Ceará vai funcionar como um meio que levará serviços de saúde e assistência médica as comunidades ribeirinhas da região Amazônica. O Navio Hospital Papa Francisco foi construído pela Indústria Naval do Ceará (Inace) e deve deixar a Praia de Iracema, Fortaleza, neste sábado (8), com destino a Belém, no Pará.

A embarcação hospitalar foi encomendada pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, que idealizou o projeto quando da visita do Papa Francisco a um hospital no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013. O papa fez um pedido ao Frei Francisco, fundador da associação, para que ele desse atenção e assistência àqueles que não tinham como chegar a um hospital.

A embarcação conta com 10 tripulantes fixos e 20 voluntários, que sairão nas expedições que durarão dez dias, quando então retornam para a base que ficará na cidade de Óbidos, no Pará. O projeto vai atender mais de 1000 comunidades ribeirinhas. A construção do barco, que tem 32 metros de extensão, foi iniciada em janeiro de 2018 e

Navio Hospital “Papa Francisco”.José Leomar Navio Hospital “Papa Francisco”José Leomar Navio Hospital “Papa Francisco”José Leomar Navio Hospital “Papa Francisco”José Leomar

O Navio Hospital conta com consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico, sala oftalmológica completa, laboratório de análises, sala de medicação, sala de vacinação e leitos de enfermaria, além de equipamentos para exames, como raio-X, ultrassom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Também serão realizados trabalhos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer, com a realização de exames.