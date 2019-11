Embaixador e Cônsul-Geral da Bélgica fazem visita ao Espaço Cultural Unifor

O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, e o cônsul-geral da Bélgica no Rio de Janeiro, Jean-Paul Charlier, visitaram o Espaço Cultural Unifor na manhã deste sábado (9) e conferiram as exposições "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" e "Yolanda Vidal Queiroz - Momentos". No local, foram recebidos pelo advogado e músico cearense Ricardo Bacelar, nomeado novo cônsul honorário do país europeu na última quinta (7), e Manoela Queiroz Bacelar, vice-presidente da Fundação Edson Queiroz.

Diante do acervo que reúne cerca de 200 obras de artistas nacionais e internacionais, tanto Herman como Charlier fizeram uma passagem pelo espaço e receberam indicações sobre a maioria das peças artísticas. "Fiquei muito impressionado, é um lugar mágico. Muitos museus pelo mundo não possuem um acervo tão rico como este e tão coerente. A história do Brasil também estão nessas obras", disse o cônsul-geral, Jean-Paul Charlier.

Para Ricardo Bacelar, a visita marca a importância do momento e parceria entre o Ceará e a Bélgica. "É muito gratificante tê-los aqui com a gente e é importante ver essa relação entre os dois países por meio desses dois diplomatas experientes", disse.

Enquanto isso, o embaixador da Bélgica ressaltou o contato com a cultura cearense. "Nós viemos até o estado do Ceará por motivos políticos, mas acabamos tendo a supresa de conhecer o Espaço Cultural Unifor na manhã deste sábado. Acredito que a coleção é única e reúne a história brasileira", opinou. Já Manoela, fez questão de reforçar essa ligação. "Tem sido muito interessante esse intercâmbio com a comunidade belga. Foi muito proveitoso e satisfatório trazê-los para conhecer a fundação como apreciadores de arte. Isso acaba gerando um entendimento do que existe aqui no Ceará.