Em um mês, Hospital de Campanha do PV atende 649 pacientes com Covid-19

No primeiro mês de funcionamento do Hospital Emergencial de Campanha do Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, 649 pacientes com a Covid-19 foram atendidos e 403 tiveram alta, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgados nesta terça-feira (19). O equipamento vai ganhar mais dois blocos até o fim de maio totalizando 336 leitos.

“Nesse primeiro mês, contamos com números muito significativos. Muitos pacientes já foram curados graças ao atendimento desse hospital. Estamos com 224 leitos de internação em funcionamento, mantendo uma taxa de ocupação em torno de 90% ao dia”, afirmou Joana Maciel, secretária de Saúde de Fortaleza.

O equipamento, que tem área de 3.500 m², tem 224 leitos dos quais 17 são exclusivamente para pacientes que venham a ter algum tipo de complicação e precisem de terapia intensiva. Mais de 500 profissionais da saúde trabalham no combate à doença no hospital, que também conta com administração, laboratório, farmácia e o almoxarifado.

Novos leitos

Mais 112 leitos vão ser entregues no Hospital de Campanha do PV. Destes, 56 já passam a funcionar na próxima quinta-feira (21), de acordo com anúncio feito pelo prefeito de Fortaleza, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, realizada na tarde desta segunda-feira (18).

“O primeiro bloco da expansão deverá ser entregue ainda nesta quinta-feira, dia 21/05, com 56 novos leitos, ampliando a capacidade de atendimento a pacientes com sinais moderados. Nosso intuito é acolher e salvar vidas”, disse.

O Ceará já registra mais de 1.800 óbitos em decorrência da Covid-19 e o número de pessoas que contraíram o novo coronavírus ultrapassa a marca dos 28 mil no estado. As informações são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) divulgadas na tarde desta terça-feira (19).

Testes rápidos nas UPAs

Com 7.200 testes rápidos para a detecção do novo coronavírus, as nove UPAs de Fortaleza geridas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) são as unidades da rede pública do Ceará que mais receberam kits para o exame. Os dados são de uma lista da plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O número não indica se esses testes já foram utilizados pelas unidades, apenas confirma a entrega. Ao todo são 219.238 testes rápidos distribuídos pelo órgão.

As UPAs receptoras dos testes são da Praia do Futuro, Messejana, Autran Nunes, Canindezinho, José Walter, Conjunto Ceará, Itaperi, Jangurussu e Cristo Redentor. Os kits são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela Sesa. A plataforma não informa como foi feita e quais critérios usados paraa a distribuição dos testes para cada unidade. A única UPA que aparece de forma individual na lista divulgada é a do Eusébio, com 1.100 testes.





