Em último dia ‘D’, Movimento Vidas leva oficinas e serviços gratuitos ao Vila União neste sábado, 14

O projeto Movimento Vidas encerra as atividades de 2019 neste sábado (14), no Bairro Vila União, em Fortaleza, com oficinas sobre combate às drogas e serviços gratuitos à população, com foco nos jovens. O convidado desta edição é o ex-jogador de futsal, premiado, Manoel Tobias, que contará, em um bate-papo descontraído, sua trajetória de sucesso e os desafios enfrentados.

O último Dia 'D' da ação ocorre na Lagoa do Opaia, a partir das 9 horas. A iniciativa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares.

Durante a semana, estão sendo realizadas oficinas de DJ e grafitagem em escolas, igrejas e equipamentos públicos da região selecionada, a fim de discutir com a juventude caminhos alternativos de vida. Já no sábado acontece o principal dia do projeto, que encerra a série de serviços de mobilização com uma roda de conversa e atividades de cultura e lazer.

Segundo o coordenador do projeto, Fábio Paz, o objetivo é inspirar crianças e adolescentes na prevenção ao uso de álcool e outras drogas. "Nós falamos sobre a prevenção às drogas, mas sem mencioná-las. Trabalhamos com foco em desenvolver a habilidade e o conhecimento de cada um", destaca.

Finalização

Iniciada em outubro deste ano, as mobilizações do Movimento Vidas já foram realizadas no Conjunto Esperança, no Bairro Ellery, na Aerolândia e no Planalto Pici. Participaram do evento várias personalidades, como o técnico Dunga, ex-Seleção Brasileira.

Ao final de uma temporada de atividades do Movimento Vidas, Fábio Paz fala sobre o sucesso da experiência. “Em cada bairro visitado, nós percebemos diferenças e características da juventude. Em comum, nós percebemos que eles (jovens) estão com a cabeça aberta sobre isso”, esclarece.

Além das ações direcionadas aos jovens nos bairros, o Movimento Vidas oferta ainda serviços para a comunidade, além de um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) de 40 horas/aula, voltado para formação de agentes sociais e outros multiplicadores.

Atendimento à população:

- Câmara Móvel (Sala do empreendedor, ouvidoria e atendimento AMC)

- Cadastro de qualificação profissional

- Sindiônibus (Emissão do Passe Livre do Idoso)

- Corte de cabelo unissex

- Tenda Saúde (aferição de pressão, exame de glicemia, teste de memória e ansiedade, avaliação de postura)

- Atendimento psicológico

- Orientações de alimentação saudável

Serviço

Movimento Vidas - Vila União

Quando: Neste sábado (14/12), das 9h às 12 horas

Onde: Lagoa do Opaia, ao lado do Cras do Vila União (Rua do Avião, s/n)