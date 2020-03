A prática da doação de sangue apresentou um crescimento de 45,3% na população cearense, entre 2017 a 2020, durante o período do carnaval, entre a sexta-feira (21) e a terça-feira (25). O número saltou de 782 para 1.136 bolsas colhidas pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Ao todo, com a distribuição dessas doações, o número de pessoas beneficiadas passou de 1.941 para 3.207, representando um aumento de 65,2%.

De acordo com a diretora geral do Hemoce, Luciana Carlos, a realização de campanhas em períodos de festas é uma estratégia que o centro utiliza para evitar faltas no estoque de bolsas de sangue, uma vez que costuma ocorrer a diminuição das doações em feriados. “A gente tem que se precaver. Se houver um aumento na necessidade de transfusão, temos que ter condição de resposta imediata”, explica.

Em parceria com o retiro de carnaval Renascer, da Comunidade Católica Shalom, o Hemoce foi capaz de manter o recebimento de sangue durante o carnaval. Segundo o centro, 2018 havia sido o ano com maior doação desde 2017, com 1032 recebimentos, mas 2020 superou em 104 bolsas.

Doação

A doação de sangue ocorre de modo anônimo e não pode ser escolhido a quem a bolsa irá beneficiar. “A gente tem que entender a doação de sangue não guarda uma relação com a pessoa que eu quero que seja transfundida. É um ato altruísta”, pontua a diretora geral do Hemoce.

O sangue doado precisa ser processado e examinado de acordo com procedimento técnico, a fim de confirmar a qualidade. “A bolsa coletada é dividida em três e quatro componentes e isso leva um tempo para que possam ser distribuídos a fim de serem melhor aproveitados”, afirma Luciana. Com isso, cada bolsa de sangue pode ser dividida para impactar até três ou quatro pacientes.

A diretora do centro percebe o bom funcionamento da unidade pelo compromisso e responsabilidade dos parceiros, que participam das campanhas e que doam sangue, mantendo a estabilidade nos estoques para serem utilizados pelos hospitais estaduais.

Requisitos para doação

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

Pesar no mínimo 50kg

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial

Menores de 18 anos precisam apresentar termo de consentimento, disponível no site do Hemoce, assinado por pais ou responsáveis. Para mais informações, acesse: www.hemoce.ce.gov.br.