Em obras, Avenida Alberto Craveiro tem tráfego liberado em faixa que dá acesso à Aldeota

O tráfego na faixa central da Avenida Alberto Craveiro, no sentido Aeroporto/Aldeota, no Bairro Dias Mâcedo, em Fortaleza, foi liberado na manhã desta sexta-feira (8). A avenida está em obras desde maio de 2019 para a duplicação do viaduto e alargamento da via.

Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o tráfego de duas vias junto ao canteiro central foi liberado com nova pavimentação asfáltica. A faixa adjacente que faz uma alça para o acesso à BR-116, que estava sendo utilizada durante as obras na faixa central, será interditada para obras de drenagem, terraplanagem e pavimentação. Esta será a última fase da obra.

Os motoristas que trafegam no sentido Aeroporto/Aldeota devem circular pelas vias liberadas nesta sexta-feira (8), segundo a Seinf.

As obras na Avenida já foram 80% concluídas. Contudo, os trabalhos no local ficarão paralisados temporariamente, durante a vigência do decreto estadual que restringe a circulação de pessoas em Fortaleza, em virtude da pandemia de Covid-19.

A obra na Av. Alberto Craveiro foi orçada em R$ 20 milhões e tinha previsão inicial de ser concluída em maio deste ano.

Em fases anteriores, as interdições na avenida causaram congestionamentos quilométricos, principalmente durante as obras no trecho entre a alça da BR-166 e a Av. Raul Barbosa.

Mudanças no tráfego

Devido a liberação da faixa central e interdição da faixa adjacente, os motoristas que vêm Av. Senador Carlos Jereissati, Castelão e Aeroporto não podem mais acessar a BR-116, em direçao a Messejana, pela alça da direita.

A orientação da Seinf é que os condutores utilizem o viaduto da BR-116 e as demais alças que estão sinalizadas com placas, indicando os acessos permitidos.