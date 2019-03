Em noite de axé, Olodum anima os foliões no Aterro da Praia de Iracema

A segunda noite do carnaval de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema começou por volta das 17h. Pelo palco passaram Robson Morais, Zé Paulo e a Orquestra Solar dos Tambores. A noite foi dedicada ao axé, tendo a Banda Olodum como atração mais esperada.

"Estávamos com saudade dessa energia bacana do público de Fortaleza, então já vou deixar a dica que o Olodum não pode ficar muito tempo sem vir aqui não", disse Matheus Vidal, vocalista do Olodum.

Camilla Lima

Na areia, o clima de alegria era lei entre os foliões que aproveitavam os shows. E não faltou criatividade nas fantasias preparadas para a festa. Luciano Neves, Mateus Monteiro, Victor Régis e Herick Torres integram o Bloco dos Veganos criado por eles especialmente para o Carnaval no Aterro da Praia de Iracema. Há dois anos, eles curtem a folia com um tema a cada noite. Neste sábado, foi a vez do veganismo. As roupas com estampas coloridas e adereços de folhas fazem parte da composicao. "Somos a favor da natureza e queremos defender esta ideia", diz Herick.

Camilla Lima

E se houve chuva durante o sábado de carnaval, por que não aproveitar a ideia para um fantasia de última hora? Foi o que fizeram as amigas Ângela Lopes, Lívia Bonfim e Izabela Wégila. Elas montaram as fantasias brincando com um meme da internet. "Era o que tinha em casa mesmo. Não teve custo nenhum, só a nossa beleza", brinca a Izabeça. Elas fizeram as placas com caixa de pizza e papel ofício colorido.