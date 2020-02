Em edição comemorativa, Ação Verdes Mares leva serviços gratuitos ao Vila Velha neste sábado

Em comemoração aos 50 anos da TV Verdes Mares, a emissora promove, neste sábado (29), de 9h às 12h, uma edição especial da Ação Verdes Mares com serviços gratuitos à população, como aferição de glicemia e pressão, corte de cabelo e emissão de documentos, na Praça do Conjunto Polar, no Bairro Vila Velha. O momento ainda contará com atrações musicais inéditas na programação do projeto, com os cantores Dinho Acaiaca e Renno, que devem puxar os parabéns à TV.

A ação, realizada desde 2009, está mais que especial neste ano, segundo o produtor de eventos do Sistema Verdes Mares, Júlio César Costa. “O diferencial para as dos anos anteriores é exatamente as atrações musicais. Nos anos anteriores, nós focávamos no atendimento à população, teatros infantis, etc. Já esta, de fato, é uma edição festiva, pois acrescentamos as atrações”, diz.

No evento, os moradores também terão acesso a serviços gratuitos de emissão de RG 1ª e 2ª via, CPF, Passe Livre do idoso e de Folha Corrida. Além de atendimento no balcão de reclamação do Procon, cortes de cabelo, testes de pressão, glicemia e hepatite, e recebimento de kits de prevenção à doenças sexualmente transmissíveis.

Durante a programação, os apresentadores e repórteres da TV vão participar de atividades com a população e cantar os parabéns da emissora.



50 anos da TV Verdes Mares



Segundo Júlio, as edições do Ação Verdes Mares de 2020 serão voltadas para a comemoração dos 50 anos da TV Verdes Mares. A emissora, fundada em 1970 pelo industrial Edson Queiroz, completou 50 anos no dia 31 de janeiro. A empresa é hoje um dos maiores veículos de mídia do país e segue como líder de audiência no Ceará, levando informação e diversão à população dos 184 municípios cearenses.

O projeto tem a parceria do Sindiônibus, do Caminhão do Cidadão da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), do Governo do Estado; do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), da Unifor; da Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantados (ACEPHET) e do "Fique Sabendo Jovem" – a unidade móvel do projeto da Unicef em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Serviço

Ação Verdes Mares especial em comemoração aos 50 anos da TV Verdes Mares

Local: Praça do Conjunto Polar - Av. Mozart Pinheiro de Lucena esquina com Rua Tenente Eliezer Costa, bairro Vila Velha

Horário: 9h às 12h