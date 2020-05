Em 4 meses, número de raios no Ceará supera o dobro do registrado no ano passado

O Ceará teve 165 mil raios registrados em todo o Estado entre os meses de janeiro e abril de 2020, segundo o boletim do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel, divulgado nesta quarta-feira (6). O número corresponde a mais do que o dobro de todo o ano de 2019, quando 74 mil raios foram contabilizados.

Santa Quitéria, Granja e Sobral foram os municípios com maior número de raios contabilizados, com 8.168, 6.364 e 4.880 mil descargas elétricas, respectivamente. Em 2019, Santa Quitéria e Granja também foram as cidades com maior número de raios.

De acordo com os meteorologistas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os dois municípios são os mais atingidos devido a extensão territorial e a localização geográfica. Essas características favorecem a formação de nuvens cumulonimbus, que podem vir a ficar carregadas eletricamente.

O mês com maior número de raios foi março, com 53 mil. Já o dia com maior número de raios em 2020 foi 13 de fevereiro, totalizando 8.158 descargas elétricas.

