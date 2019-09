Elevador sobre trilhos e novo mirante no Morro Santa Terezinha serão entregues até dezembro

Até o próximo mês de dezembro devem ser concluídas as obras de urbanização do Morro Santa Terezinha, no bairro Vicente Pinzón. Dentre as mudanças, será instalado um elevador funicular, ou seja, sobre trilho, ao lado da escadaria principal.

O local também contará com um novo mirante em madeira, bem como novo calçadão, equipamentos de esporte, lazer e paisagirmo. No total, mais de 40 mil metros quadrados de área requalificada serão entregues.

Os trabalhos da segunda fase da urbanização tiveram início em novembro de 2018.