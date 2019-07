Eleitores têm mais dois locais para realizar cadastro biométrico em Fortaleza

Os eleitores de Fortaleza passaram a contar com mais dois pontos para cadastro biométrico a partir desta terça-feira (30), além dos 12 que já existem espalhados pela capital cearense. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Os dois novos postos ficam na unidade móvel, no Fórum Clóvis Beviláqua e na Universidade Estadual do Ceará (Uece), no Itaperi. O atendimento nos dois locais é de segunda a sexta, das 8h às 17h, por ordem de chegada.

O serviço segue até o dia 29 de novembro de 2019 na Capital. Dos 1.775.402 eleitores, 758.822 ainda não realizaram o procedimento. O cadastramento é necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil.

Para quem não fizer o cadastro biométrico no prazo, umas das consequências é o cancelamento do titulo de eleitor. Além disso, o eleitor pode ficar impedido de votar, candidatar-se, inscrever-se ou receber o Bolsa Família, tomar posse em cargo público, emitir passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, receber salários (se for servidor público) e contrair empréstimos em bancos oficiais. O cadastramento biométrico é obrigatório em Fortaleza e mais 54 municípios.

Outros postos na Capital:

De segunda a sexta, das 10 às 19h, e aos sábados, das 10 às 17h:

Posto do Via Sul Shopping;

Posto do Shopping Parangaba;

Posto do Shopping Benfica;

Posto do North Shopping Jóquei;

Posto do Shopping Riomar Fortaleza;

Posto do Shopping Iguatemi;

Posto do Shopping Riomar Kennedy.

De segunda a sexta, das 8 às 17h: