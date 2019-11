Eleitor que perdeu mutirão da biometria pode regularizar título a partir de quarta-feira

O eleitor que não conseguiu realizar o cadastro biométrico até esta sexta-feira (29) no Mutirão da Biometria, em Fortaleza, poderá realizar o procedimento em um dos postos de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral a partir da quarta-feira (4).

De acordo com o TRE, o número de eleitores que realizaram a biometria passa de 5 milhões no Ceará, o que representa 91,4% do eleitorado, de um total de 6.436,956 pessoas. Todos os municípios cearenses concluíram o cadastramento biométrico.

Os eleitores têm até março de 2020 para regularizar a situação e garantir o direito de votar nas eleições municipais de outubro do próximo ano. Depois dessa data, o serviço do TRE se restringe à emissão de segunda via, portanto todas as outras regularizações ficam suspensas.

Quem tem o título cancelado pode ter prejuízos como não conseguir efetuar inscrição em concurso para função pública; no caso de ser servidor público, não receber salário; não obter passaporte, carteira de identidade ou empréstimos, entre outros consequências.