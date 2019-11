Eleitor faz 'brega funk da biometria' e lança música na fila do cadastramento

Um eleitor fez uma letra de música e "lançou" o hit na fila da biometria no Centro de Eventos, em Fortaleza, nesta quinta-feira (28), enquanto aguardava para realizar o cadastramento. O brega funk da biometria alerta aos demais eleitores sobre a importância de realizar o procedimento.

“Venha fazer a biometria, é importante pra você. Vem pro Centro de Eventos que eles vão te receber. É só chegar cedinho e trazer o RG”, diz a letra da música feita por Aluísio Filho.

No entanto, vale lembrar que, conforme recomendação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), é necessário levar pelo menos um documento oficial com foto e o comprovante de endereço para fazer o cadastro.

Aluísio Filho é operador de estacionamento e compareceu, nesta quinta-feira (28), pela segunda vez ao mutirão para tentar realizar a biometria. Na primeira vez em que esteve no local, segundo ele, não conseguiu esperar devido ao tamanho da fila.

“Demorei [a vir] por causa do dia a dia, trabalho, tem as tarefas de casa, vou deixar meu filho na escola”, explicou.

Ao retornar para casa depois da primeira tentativa, o operador escreveu a letra da música e voltou ao Centro de Eventos nesta quinta equipado com caixa de som e microfone.

“Eu criei essa música porque é muito importante para todo cidadão brasileiro. Muitos pensam “ah, vou deixar pra fazer depois”, ou “ah, não é importante”. É importante, sim. Pode trazer consequências pra você”, disse.

Mutirão da biometria

A biometria vai ser exigida para todos os eleitores a partir das próximas eleições de 2020. Com isso, o TRE montou um mutirão de cadastramento no Centro de Eventos do Ceará para quem ainda não havia atualizado o título de eleitor.

O prazo para realizar o cadastramento biométrico se encerra nesta sexta-feira (29). O eleitor que não comparecer até o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral terá o título cancelado, podendo gerar uma série de consequências, inclusive a suspensão do CPF.

Do início do mutirão até a tarde desta quarta-feira (27), foram cadastrados 90.222 eleitores no Centro de Eventos.